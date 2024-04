Futuro Conte | un top club vira su un altro profilo | aumentano le quotazioni per il Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 16 aprile 2024) Il nome principale per la panchina delresta quello di Antonioleper gli azzurri dopo che un topha deciso di rinunciare all’italiano. In estate avverrà una grossa rivoluzione in casa, che investirà ogni singolo reparto della società. Il primo passo è stato già compiuto dal punto di vista dirigenziale, con Giovanni Manna che ricoprirà il ruolo di Direttore Sportivo, attualmente occupato da Mauro Meluso. Intanto continua la caccia al prossimo allenatore, con De Laurentiis che continua a premere con insistenza su Antonio. Arrivano buone notizie per il, visto che un topha deciso di ritirarsi alla corsa perper la propria panchina. Un top ...