FuoriSalone | l’innovazione e l’energia che fanno bene

(Di martedì 16 aprile 2024) In un periodo dove tutto scorre veloce la ricerca della felicità che nasce dalle cose semplici, dalla cura e dall’attenzione è diventata indispensabile. Non si tratta di un semplice ritorno all’essenziale, ma di guardare ciò che conosciamo con uno sguardo nuovo e inaspettato. All'Orto Botanico di Brera, in occasione deldi Milano, dal 15 al 25 aprile sarà visitabile “sunRICE – La ricetta della felicità”. Un progetto di Eni in collaborazione con Niko Romito. L’installazione è progettata da CRA – Carlo Ratti Associati e Italo Rota, il cui contributo rimarrà indelebile.