Fuori Salone orobico | installazione Santini e Christmas design

In un periodo dove tutto scorre veloce la ricerca della felicità che nasce dalle cose semplici, dalla cura e dall’attenzione è diventata indispensabile. Non si tratta di un semplice ritorno ... (fanpage)

(Adnkronos) – Il Gruppo Koelliker rinnova il suo impegno nell’essere pioniere nella proporre soluzioni di mobilità urbana sostenibili portando in Italia in test l’iconico black cab londinese TX della ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – Il Gruppo Koelliker rinnova il suo impegno nell’essere pioniere nella proporre soluzioni di mobilità urbana sostenibili portando in Italia in test l’iconico black cab londinese TX ... (corrieretoscano)

Un cocktail dalla Torre Branca Ecco gli eventi di Justme per il FuoriSalone - Ai piedi della Torre disegnata da Giò Ponti e costruita nel 1933 e da subito considerata una vera opera d’arte, si trova Justme con un programma studiato ad hoc per far vivere serate memorabili durant ...italiaatavola

FuoriSalone 2024, tutti gli appuntamenti alla Fabbrica del Vapore - Con Fabbrica Design Week FDW 2024 ha inizio un percorso di collaborazioni con prestigiosi partner istituzionali su temi che riguardano le grandi sfide del futuro, con l'idea che la progettualità non ...milanotoday

Koelliker torna al FuoriSalone portando in Italia il TX di LEVC - Il Gruppo Koelliker rinnova il suo impegno nell’essere pioniere nella proporre soluzioni di mobilità urbana sostenibili portando in Italia in test l’iconico black cab londinese TX della celebre casa ...adnkronos