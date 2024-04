(Di martedì 16 aprile 2024)ci porta via dal caos della città con “, che dà inizio al suo nuovo percorso artistico. Andiamo a saperne di più.con “Venerdì 19ci porterà via dal caos cittadino con “(M.A.S.T./Believe), il suo nuovo singolo, disponibile da oggi in pre-save al link https://.bfan.link/, che dà inizio al nuovo percorso artistico del producer. Cosa rappresenta la canzone “” di? Un inno alla spensieratezza, alla ricerca ...

Il Fuorisalone arriva a Meda. L’importante evento si terrà al ce ntro di formazione professionale Terragni, al quartiere Polo in via Tre Venezie dalle 17. La piazzetta originale realizzata ... (ilgiorno)

Design e arte contemporanea invado Milano per la Design Week 2024 , dal 16 al 21 aprile. Moltissime le installazioni del Fuorisalone tra le vie della città, dal district di Brera all’Università ... (dilei)

Fuori “Milano” con Estremo feat.Rizzo il 19 aprile - Venerdì 19 aprile ESTREMO ci porterà via dal caos cittadino con “Milano” feat. Rizzo (M.A.S.T./Believe), il suo nuovo singolo.spettacolo.periodicodaily

Cronaca meteo diretta - Forte vento a Milano, pannelli in legno feriscono uomo a Cinisello - Video - CRONACA, nella tarda mattinata di martedì 16 aprile il forte vento che sta soffiando su Milano e provincia ha causato il crollo di alcuni pannelli in legno posizionati in un cantiere ai piani alti di ...3bmeteo

Marco Spissu mette nel mirino Virtus Bologna e Olimpia Milano - Nel corso di un’intervento al Podcast “DAZN Got Game”, la guardia della Reyer Venezia Marco Spissu, tra i vari temi trattati, non ha nascosto le proprie ambizioni in vista della post season di LBA, ...sportal