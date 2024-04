Fumo | sondaggio | per 74% europei divieti non frenano consumo e aumentano mercato nero

(Di martedì 16 aprile 2024) Parigi, 15 apr. (Adnkronos) – In Europa la popolazione ha un elevato livello di consapevolezza e di comprensione degli impatti che può avere il commercio illecito di tabacco e prodotti contenenti nicotina, ma il problema sembra essere sottovalutato. Secondo unche la società di analisi Povaddo ha effettuato per Philip Morris International, coinvolgendo oltre 14mila cittadini di 13 Paesitra cui l’Italia, il 74% degli intervistati è d’accordo sul fatto che il divieto di alcuni prodotti contenenti tabacco e nicotina non porterà effettivamente a una riduzione del loro, ma potrebbe invece favorire la crescita del. Inoltre, il 65% ritiene che il commercio illegale di tabacco e prodotti contenenti nicotina possa minare gli sforzi per ridurre i tassi di ...

Torino, normativa anti Fumo: fumatori a distanza di 5 metri - Anche a Torino arriva la stretta su Fumo e sigarette elettroniche all'aperto. Il consiglio comunale ha approvato una modifica del regolamento di polizia urbana 221 che vieterà di fumare o svapare ad u ...tg.la7

