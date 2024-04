Fuga dal Pd degli scandali | chi ci guadagna Il sondaggio che ribalta la sinistra

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 16 aprile 2024) Effetto Bari sul Pd con il Movimento 5 Stelle sempre più vicino mentre anche l'alleanza Verdi-tra giovamento dal calo dei consensi del partito di Elly Schlein in vista. Ildi Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana presentato lunedì 15 aprile arriva a meno di due mesi dalle elezioni europee dell'8 e 9 giugno ma offre spunti di riflessione anche per le comunali di Bari, dopo glipugliesi, e per il voto regionale del 21 e 22 aprile in Basilicata. Cresce il partito della premier Giorgia Meloni.Fratelli d'Italia è tornato sopra il 27 per cento, al 27,m2 per la precisione, sulla scia di un guadagno di tre decimali. Calano negli orientamenti di voto rispetto a sette giorni fa Forza Italia/Noi Moderati (-0,4%) e Lega (-0,2%). Movimenti importanti nelle opposizioni: il Pd perde lo 0,4 per cento, stesso margine ...