(Di martedì 16 aprile 2024) Rendere leun valore aggiunto del tessuto sociale sfruttandone la presenza capillare sulnazionale per convertirle inper ie le: è questo, si legge in una nota, l’obiettivo didelpromosso dalle società del Gruppo Fs e rivolto agli scali ferroviari dei comuni con meno di 15 mila abitanti. L’iniziativa mira a trasformare leinpolifunzionali utilizzando fabbricati, con spazi disponibili, e aree esterne in disuso così da metterli a disposizione della cittadinanza con l’inserimento di servizi polivalenti e di pubblica utilità. Ilè stato presentato ...

Il pilota della Ferrari in Formula 1 Charles Leclerc ha lanciato una nuova attività imprenditoriale con il gelato ipocalorico per sportivi "Lec": uno dei suoi soci ha svelato da dove nasce il ... (fanpage)

Prende forma il piano per la seconda squadra del Milan . Al termine della riunione tenutasi questa mattina a Londra tra i vertici della società , è stato deciso che Jovan Kirovski, ex ds dei Los ... (ilfattoquotidiano)

Amazon Music lancia "Maestro", un nuovo generatore di playlist AI in stile Spotify - Amazon Music lancia Maestro, un nuovo generatore di playlist AI che utilizza input di testo ed emoji per creare playlist personalizzate, attualmente in beta test per un sottoinsieme di utenti statunit ...hwupgrade

Fs lancia il progetto Stazioni del Territorio: saranno centri multiservizi per i cittadini e le comunità locali - Rendere le stazioni un valore aggiunto del tessuto sociale sfruttandone la presenza capillare sul territorio nazionale per convertirle in centri multiservizi per i cittadini e le comunità locali: è qu ...ildenaro

Design Week, Casani (Nespresso Italiana): "Nespresso lancia le sue prime capsule a base carta" - Milano, 16 apr. (Adnkronos) - "Il 2024 rappresenta un anno molto importante per Nespresso. L'anno in cui lanciamo la nostra prima collezione di capsule compostabili a base carta. Un'altra scelta soste ...iltempo