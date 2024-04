Frescobaldi e Vodopivec sul palco del Gambero Rosso Siamo alla fine della querelle tra convenzionale e naturale?

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 16 aprile 2024) Per la serie, ce ledate, ora anche basta. Lunedì 15 aprile c’è stato un incontro significativo all’interno del Vinitaly, territorio neutro: lo stand del. Paolo, presidente del Consorzio Vini Veri, e Lamberto, presidente di Unione Italiana Vini, hanno dimostrato come mondi apparentemente così distanti siano in realtà sulla stessa barca. Da una parte, è intervenuto uno dei vignaioli più ispirati del Carso, portavoce del mondo, dall’altra la trentesima generazione di una delle famiglie più importanti del vino tricolore, fedeletradizione, a capo dell’associazione di rappresentanza più strutturata di categoria. Sono cambiati i toni, i temi, i consumatori: tutto. «Vogliamo assaggiatori curiosi, attenti, ben venga chi ...