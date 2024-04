Fratelli d' Italia ci ripensa | niente carcere per i giornalisti

Leggi tutta la notizia su today

(Di martedì 16 aprile 2024) Come prevedibile, il senatore meloniano Gianni Berrino, capogruppo di Fdi in commissione Giustizia del Senato, ha ritirato gli emendamenti al ddl Diffamazione che prevedevano fino a quattro anni diper i. "d’- spiega lo stesso Berrino in una nota - con il...