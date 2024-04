Francesco | Daniele | Peppe | Artur o Joe | cosa dicono i sondaggi de L’Isola

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 16 aprile 2024) La prima eliminata ufficiale (non contando i ritiri) dedei Famosi è stata Luce Caponegro, l’attrice infatti è stata la meno votata dal pubblico ed ha lasciato definitivamente il reality, senza possibilità di seconde chance o altre isole. Durante la puntata di ieri c’è stato ovviamente spazio per le nomination, il gruppo ha disperso i voti, mandando al televoto ben quattro naufraghi:Dainese,Di Napoli,Benigno eRadini Tedeschi. “Abbiamo finito qui le nomination. – ha detto Vladimir Luxuria – Questa volta c’è una situazione particolare. Il più nominato dal gruppo ècon ben cinque nomination, poi seguono con due voti. Quindi abbiamo praticamente un ex aequo. Perché ...