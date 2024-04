Francesca Savini | ecco chi è la manager di Emma Marrone | “Siamo molto legate”

(Di martedì 16 aprile 2024) Classe 1975,è nata il 25 giugno a Ferrara. Il suo nome è noto al grande pubblico soprattutto perché è la, nonché una delle migliori amiche di. In passato, qualcuno ha anche sostenuto che tra le due ci fosse una relazione, ma l’ex talento di Amici di Maria De Filippi rispose in modo chiaro: “Ognuno pensi quello che vuole“. Tempo fa, quando l’artista pugliese collaborava con Elodie,è stata anche la sua. La, anche se il suo è un mestiere che la vede impegnata dietro le quinte, ha un profilo Instagram che vanta più di 70 mila follower. Nella sua bacheca virtuale ci sono soprattutto scatti che riguardano il lavoro e la grande amicizia che la lega ad. Le due, infatti, ...

Sporting Padel Sassari – Nel weekend esordio della C femminile a Selargius mentre la serie C maschile va a Milano Marittima - Mentre la serie C femminile si prepara a giocare il primo match della sua stagione in trasferta a Selargius, nel mirino della Sporting Padel Sassari di serie B maschile (prima gara di ritorno del camp ...mediterranews

Imprese, terzo mandato per Francesco Milza alla guida di Confcooperative Emilia Romagna In evidenza - Confermato con oltre il 97% dei voti al termine dell’Assemblea Regionale tenutasi oggi a Bologna: “Accompagniamo le nostre imprese nelle grandi transizioni e verso gli obiettivi europei dell’Economia ...gazzettadellemilia

CINEMA - "La Seconda Vita" di Vito Palmieri, dall’11 aprile al Cinema Vittoria di Napoli - La Seconda Vita di Vito Palmieri arriva nelle sale campane il prossimo 11 aprile dopo l’emozionante esordio come opera d’apertura al BiF&st - Bari International Film Festival lo scorso 16 marzo. Il f ...napolimagazine