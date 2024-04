Francesca Fagnani | Federica Sciarelli e Ranucci lasciano Rai per NOVE?

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 16 aprile 2024) Il clima di tensione politica e la polarizzazione hanno contribuito a rendere la Rai meno accogliente. Negli ultimi tempi, l'atmosfera di servizio pubblico sembra essere in declino, evidenziato anche dalle prese di posizione dei giornalisti dei principali telegiornali, che hanno espresso la volontà di mantenere la loro indipendenza editoriale e non essere utilizzati come megafono del governo Meloni. Nell'ultimo anno, diversi volti noti della tv hanno lasciato la Rai, generando una certa preoccupazione che ha avuto ripercussioni su nuovi programmi flop e ascolti in costante declino. L'esodo di Fabio Fazio, Massimo Gramellini, Lucia Annunziata, Corrado Augias e Bianca Berlinguer ha avuto un impatto negativo sull'immagine della tv di Stato sia sugli ascolti. Con l'addio di Amadeus alla Rai la situazione sembra essere decisamente drammatica anche se, come riporta La Stampa, dagli ambienti ...