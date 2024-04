Fra echi espressionisti rivive “Il lago d’argento” di Weill all’Opera di Nancy

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 16 aprile 2024) Domenica pomeriggio, l’Opera diè stata teatro di una rimarchevole rappresentazione de “Il” di Kurt, un’opera affascinante e raramente rappresentata. Storicamente, “Il” si colloca in un periodo critico che riflette le tensioni e le preoccupazioni sociali del suo tempo. Capolavoro poco noto degli anni Trenta del XX secolo, è profondamente radicato nel tumulto incandescente, trasgressivo e decadente, della Germania di Weimar. L’influenza dell’espressionismo tedesco è evidente nel modo in cui il dramma si svolge, dipingendo un quadro assurdo, al contempo cupo e satirico, ma in definitiva realistico della cupa angoscia del tempo. Questa messa in scena diè riuscita a catturare lo spirito di una società che già porta in sé le ...