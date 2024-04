FOTO “Mi avete salvato la vita” | Mario elogia i medici

(Di martedì 16 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLacrime di emozione e di gratitudine oggi al Pronto soccorso della Città ospedaliera., il 16enne rimasto gravemente ferito in un incidente stradale due mesi fa, ha voluto ringraziare personalmente il personale sanitario intervenuto nei primi momenti del drammatico evento. Accompagnato dai genitori, ha consegnato due targhe: una agli operatori della Centrale operativa del 118 e l’altra ae infermieri del Pronto soccorso. Aidel pronto soccorso dell’Azienda Ospedaliera Giuseppe Moscati di Avellino intevenuti per il sinistro stradale avvenuto nella notte tra il 17.02.2024 ed il 18.02.2024Il vostro straordinario operato ha reso possibile ogni forma di speranza. Sono sinceramente grato per il calore e la professionalità di ognuno di voi. L’instancabile lavoro non passa inosservato e mi lascerà ...

