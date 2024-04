FOTO Demedicalizzazione | si discute ancora | ma nessun passo avanti | obiettivo tutelare i Psaut

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 16 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiTre proposte quelle avanzate questa mattina durante la riunione svoltosi in Sala Giunta a Palazzo Mosti sul Servizio di Emergenza nel Sannio. Le Associazioni di cittadini che questa mattina hanno chiesto ed ottenuto di incontrare a Palazzo Mosti il sindaco di Benevento, Clemente Mastella nella sua qualità di presidente dell’Assemblea dei Sindaci in materia sanitaria hanno soprattutto voluto focalizzare l’attenzione su salvaguardare dei Presidi Assistenziali di Cerreto Sannita e San Bartolomeo in Galdo ed evitare lasu tutto territorio sannita. Su questi punti essenziali si porteràla battaglia. E’ stato presente il rappresentante del 118 Ciriaco Pedicini molto cauto sulla possibilità che il servizio delle ambulanze con medico a bordo possa proseguire. Si scontrano su questo punto due tesi ...