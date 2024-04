Fortunato Ortombina sovrintendente della Scala di Milano Soluzione-compromesso tra Sala e Sangiuliano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Accordo finalmente raggiunto. Ostacoli superati. Dopo mesi di trattative non privi di colpi di scena è arrivata la nomina condivisa da tutti., attualmente alla guidaFenice di Venezia, sarà il nuovodel Teatro alladi, designato dal primo settembre di quest’anno. Ma l’attualeDominique Meyer non farà le valigie subito alla scadenza del suo mandato il primo di marzo del 2025. Godrà di un’estensione di contratto fino al primo agosto. E con lui rimarrà in carica, fino al 2026, anche il direttore musicale Riccardo Chailly. Poi al suo posto subentrerà Daniele Gatti. Non è stato facile, per i vertici di uno dei templi internazionalilirica,sinfonica e del ...