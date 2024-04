Forti e Liberi | restauri a singhiozzo La società | Non basta vincere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 16 aprile 2024) Lava avanti coi lavori di ristrutturazione tra fiducia e criticità. La fiducia è quella di vedere presto un complesso sportivo rigenerato che risolva definitivamente quantomeno i problemi di infiltrazioni e di umidità dei suoi due edifici della storicanata nel 1878; le criticità sono relative ai lavori che, proseguendo in maniera frammentaria, si lasciano dietro sempre qualche problema irrisolto e la relativa insoddisfazione dalla. Il Comune ha già provveduto tra agosto e dicembre dell’anno scorso a lavori per 392mila euro che hanno visto il rifacimento del tetto del palazzetto del basket, con la completa rimozione dei materiali in eternit, il risanamento della facciata, la realizzazione di un settore per disabili nelle tribune e l’abbattimento di barriere architettoniche in ...