Forte vento su Milano | volano pezzi di legno | un 29enne grave in ospedale

(Di martedì 16 aprile 2024) Ilche si sta abbattendo, come previsto, in queste ore vicino aha provocato unincidente questa mattina a Cinisello Balsamo per la caduta di materiali dal nono piano di un edificio. Un uomo di 29 anni è stato colpito da materiali precipitati e ha riportato un trauma cranico e al ...

vento Forte a Varese: allerta meteo, parchi cittadini chiusi - Massima allerta a Varese per il Forte vento previsto per la giornata di oggi, martedì 16 aprile. La Protezione Civile della Lombardia ha diramato un’ allerta arancione per raffiche di vento che ...laprovinciadivarese

Incendio a San Nicolò in Val d'Ultimo - In Val d'Ultimo a San Nicolò è in corso un massiccio intervento dei vigili del fuoco per un incendio in un'abitazione sopra al ristorante St. Moritz. L'allarme è scattato poco prima di mezzogiorno. (A ...ansa

Il vento abbatte un albero di un’abitazione: bloccato il lungolago di Porto Ceresio - Passerella bloccata pochi metri prima dell’area del parco giochi. I proprietari della casa sono stati allertati e il fusto verrà al più presto rimosso ...varesenoi