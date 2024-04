Forte vento su Bergamo | cadono alberi su via Borgo Palazzo e sulla Briantea | strade chiuse

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 16 aprile 2024). Ilche soffia sunella giornata di martedì (16 aprile) ha causato disagi alla viabilità. Nel pomeriggio viaè stata chiusa all’altezza dell’Asl per via della caduta di un alberosede stradale. Lo stesso è accaduto anche su via. Il traffico è bloccato in entrambi i sensi di marcia in entrambe le vie: a causa della circolazione è interrotta si sono formate lunghe code. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, già all’opera per sgomberare la carreggiata (su vianella caduta l’albero ha colpito anche un palo della luce), e la Polizia Locale per dirigere il traffico. Non si registrano danni a persone.