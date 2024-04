Formula E | Jake Dennis | un secondo posto che vale il primato

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 16 aprile 2024) Unche, però, il(a braccetto con Pascal Wehrlein di Porsche) nella classifica generale dedicata ai piloti dellaE. Il campione del mondo in carica,, si è ben disimpegnato nella seconda gara sul tracciato di Misano portando a casa il massimo consentito. La sua Andretti Global, infatti, sembrava leggermente in difficoltà in questo weekend che comunque è diventato molto importante ai fini della graduatoria singolare. Il numero uno, adesso, vuole fortemente concentrarsi sul prossimo appuntamento del Circus elettrificato (E-Prix Monaco, ndr.) per cercare di conquistare la vetta solitaria del torneo elettrico dedicato alle quattro ruote.E, le parole del campione del mondo...