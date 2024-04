Formia Festival della letteratura Young Adult | tutto pronto per la quattro giorni con tanti ospiti!

Formia – In molti casi sono loro – i teenager – a tener ferme le sorti dell’industria editoriale. La categoria Young Adult vende più di altre ma al dato non sempre corrispondono politiche educative ... (temporeale.info)

“La cultura del rispetto”, a Formia lo spettacolo con due componenti della “famiglia” di Casa Surace - “La cultura del rispetto”, sul tema del “cyberbullismo”, è uno spettacolo destinato agli alunni degli Istituti Comprensivi della città ...latinaquotidiano

Viaggio della Memoria per gli studenti degli Istituti comprensivi di Formia foto - Formia, 15 aprile 2024 – Una nutrita delegazione di studenti degli Istituti Comprensivi della città di Formia, accompagnati da una insegnante per plesso, in questi giorni sono in visita nei campi di ...ilfaroonline

Tutto pronto al Piccolo Teatro Iqbal Masih di Formia per “Senza Sipario, vita da cloun”, di e con Peter Ercolano - Continua l’Arte del Clown a Napoli Dopo la rappresentazione al Teatro Bertolt Brecht, lo spettacolo si trasferirà alla Mostra D’Oltremare di Napoli l’10 maggio, in occasione dello Smile Clown Festival ...latinaquotidiano