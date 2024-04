Forlì | sale la temperatura playoff C’è Vigevano Poi possibile derby con Rimini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Al termine della regular season 2023/24 di serie A2 manca all’appello soltanto un turno di campionato. In attesa dei verdetti di domenica prossima (compresa la lotta per non retrocedere), stanno già prendendo forma i due tabelloni della post-season. Innanzitutto,conosce già con certezza l’avversaria del primo turno. Domenica 5 maggio, per gara1 all’Unieuro Arena, sarà battaglia contro la Elachem. Ciò che da inizio aprile pareva un accoppiamento probabile, è diventato realtà nel pomeriggio di domenica. Perdendo a, la corsa della Luiss Roma verso l’ottava piazza del girone Verde si è resa im(il divario è di 4 punti) regalando così alla squadra di coach Pansa – che pure ha perso di misura sul campo di Cento – il pass per ial primo anno ...