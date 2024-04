Fondi post alluvione a Ravenna | come fare domanda per la terza tranche dei contributi

(Di martedì 16 aprile 2024), 16 aprile 2024 – Attraverso una delibera approvata nella giornata odierna, il Comune diha definito le modalità di erogazione di unadidel cosiddetto fondo comunale, costituito dalle donazioni di tutti coloro che hanno partecipato alla raccolta denominata ‘Un aiuto per’. Per questafase sono stati stanziati per ora 2 milioni e 250mila euro, che potranno essere incrementati qualora necessario e che saranno destinati prioritariamente a coloro che sono stati maggiormente colpiti dall’, con danni materiali molto rilevanti, e che hanno presentato, entro la data di scadenza del 16 ottobre scorso, ladi accesso al fondo comunale ...

