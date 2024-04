Fondi per Israele solo insieme a quelli per Kiev | Biden prova a “girare” l’attacco iraniano a favore di Zelensky E il muro repubblicano vacilla

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Un effettosicuramente l’ha avuto. Quello di accelerare il voto della Camera Usa sul pacchetto di aiuti militari che il Senato ha già apto e che proprio i repubblicani della Camera si sono sempre rifiutati di considerare. Il voto, ha spiegato lo speaker della Camera Mike Johnson, dovrebbe essere imminente, entro il prossimo fine settimana. L’esito è però tutt’altro che scontato. Sulla questione, lo speaker Johnson potrebbe anzi perdere il posto. Domenica pomeriggio Joeha parlato con i leader del Congresso – Chuck Schumer e Hakeem Jeffries per i democratici, Mitch McConnell e Johnson per i repubblicani – e ha reiterato la “necessità sempre più urgente” di far passare il pacchetto di aiuti. In quello apto al Senato, per un totale di 95 ...