Fondi pensione chiusi Come scegliere la linea di investimento | La guida

Tagliare il sistema previdenziale è l’unica soluzione possibile per un Paese con troppi anziani e poche persone in età lavorativa - Tagliare il sistema previdenziale è l’unica soluzione possibile per un Paese con troppi anziani e poche persone in età lavorativa ...linkiesta

Chi paga il funerale se non ci sono soldi - Chi paga il funerale se non ci sono soldi lasciati dal defunto e nemmeno eredi che possono provvedere alle spese funebri Ecco come funzionano i funerali sociali e di povertà.money

Pensionati ex Banca di Roma, Unicredit spende 116 milioni per ricomprarsi il Fondo Aurora. Si lavora a una proposta di liquidazione - Il fondo Aurora contiene gli investimenti immobiliari del fondo pensione dell’ex Banca di Roma, acquisita da Unicredit nel 2007. I quasi 20 mila pensionati della ex Banca di Roma hanno subito una ridu ...milanofinanza