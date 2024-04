Follia al distributore | spruzza a terra litri di benzina | poi dà fuoco a tutto

(Di martedì 16 aprile 2024) Attimi die una tragedia sfiorata a Ravenna.è successo poco prima delle 11 di oggi (martedì 16 aprile) aldiall'angolo tra piazza Caduti sul Lavoro e via Tommaso Gulli, non distante da via Trieste. Qui un uomo, per ragioni ancora da chiarire, ha appiccato un...

Follia a Ravenna, uomo cosparge di benzina e appicca il fuoco a un distributore ‘le fiamme divampano in pochi secondi’. Video - Il folle gesto di un uomo a Ravenna – ripreso dai passanti in un video – si sarebbe potuto trasformare in una vera e propria tragedia. Il disastro è stato per fortuna evitato grazie all’intervento del ...ilriformista

Prima sparge la benzina poi appicca l'incendio: Follia al distributore - VIDEO - Il responsabile del gesto è stato fermato e portato in caserma dai Carabinieri per chiarire il motivo del folle gesto ...ravennatoday

Follia al distributore Coil in via Candiano, un uomo ha tentato di dare fuoco alla pompa di benzina. I Vigili del fuoco evitano l’esplosione - Un folle questa mattina ha gettato benzina sul bancomat del distributore Coil di via Candiano, urlando che voleva dar fuoco alla pompa di benzina. Grazie all’intervento dei presenti ed all’arrivo imme ...ravennawebtv