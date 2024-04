(Di martedì 16 aprile 2024) Fabioal Challenger di Oerais hato grosso, con unata che avrebbe potutouna delle autorità presenti in tribuna.

Fognini quasi squalificato: scaglia via rabbioso una pallina e rischia di colpire un ospite VIP - Fabio Fognini al Challenger di Oerais ha rischiato grosso, con una pallinata che avrebbe potuto colpire una delle autorità presenti in tribuna ...fanpage

Tennis, Berrettini e Fognini giocheranno agli Internazionali di Roma L’annuncio di Binaghi - Agli Internazionali di Roma di tennis saranno presenti anche Fabio Fognini e Matteo Berrettini: l'annuncio di Binaghi ...tag24

LIVE Fognini-Kotov 1-6, 2-6, ATP Marrakech 2024 in DIRETTA: vittoria agevole per il russo, ligure con problemi fisici. Giocherà Monte Carlo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-SONEGO (3° MATCH DALLE 13.00) LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-GIRON (3° MATCH DALLE 19.00) Si chiude qui la Diretta Live e il belliss ...oasport