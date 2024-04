Foggia | incidente in autostrada | quattro veicoli coinvolti Coda chilometrica

(Di martedì 16 aprile 2024) Di seguito un comunicato diffuso da Autostrade: Poco prima delle ore 9, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso traZona Industriale verso Bari a causa di un, avvenuto all’altezza del km 562.6, che ha visto. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia Al momento, all’interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato si registra 1 km diin direzione Bari. Gli utenti diretti verso Bari, dopo l’uscita obbligatoria a, potranno rientrare in A14 a Cerignola est, in direzione Bari, dopo aver percorso la viabilità ...

Un giovane Operaio di 23 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto alla periferia di Stornara nel Foggiano . Stando alle prime notizie l' Operaio era impegnato in lavori per la messa in opera di ... (quotidiano)

Per cause da dettagliare la moto condotta dal ragazzo di venti anni si è scontrata con un’auto. A bordo della vettura tre petdinfra cui una bambina. Nell’ incidente il centauro ventenne è morto sul ... (noinotizie)

Scacchi, Marco Zaza si aggiudica il torneo provinciale nella categoria Under 12 - Ancora soddisfazioni dagli atleti di ScacchiAmo che dopo Brindisi, conquistano anche Foggia. Il giovane scacchista Marco Zaza (U12) si aggiudica il Torneo Provinciale di Foggia per la sua categoria Ne ...molfettaviva

Gioia, paura, amarezza: mix d’emozioni per le giovanili del Catanzaro nel weekend - Primavera vittoriosa e qualificata ai playoff dopo Foggia ma che spavento per Gatto. Under17 battuta al "Federale" dalla Lazio e Under15 sconfitta a Simeri Mare dal Frosinone. A riposo per pausa nazio ...catanzaroinforma

Auto e moto si schiantano in pieno centro: centauro in ospedale - L'incidente ieri sera è avvenuto in via Bari: sul luogo dell'accaduto immediati i soccorsi. Rilievi affidati alla Polizia Locale ...giovinazzoviva