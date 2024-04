Fmi | vede crescita Italia a +0 | 7% in 2024 | taglio di 0 | 4 punti per il 2025

(Di martedì 16 aprile 2024) Roma, 16 apr. - (Adnkronos) - Dopo il +0,9% registrato lo scorso anno, il Fondo Monetario Internazionale stima per l'unadebole ma costante a +0,7% sia nelche nel. Il dato contenuto nel World Economic Outlook appena diffuso, comunque, rappresenta per il prossimo anno undi 0,4rispetto alle stime di gennaio dello stesso FMI. Quanto all'inflazione, il Fondo preun netto calo rispetto al 5,9% del 2023, con un dato all'1,7% nele al 2,0% il prossimo anno: quanto alla disoccupazione è prevista in leggeradal 7,7% del 2023, con un aumento di 0,1quest'anno per poi toccare l'8% nel

