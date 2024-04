Fmi prevede aumento debito-Pil Italia | 2024 139 | 2% | 2025 140 | 4%

(Di martedì 16 aprile 2024) Roma, 16 apr. (askanews) – Il Fondo monetario internazionaleche l’riduca il suo deficit di bilancio al 4,6% del Pil quest’anno, dal 7,2% del 2023, e poi al 3,2% nel, e più in avanti al 3% (in linea quindi con la soglia stabilita dal Patto di stabilità e di crescita) sull’orizzonte 2029. Ma al tempo stesso, secondo una tabella inserita nel World Economic Outlook pubblicato oggi, l’istituzione di Washingtonche ilpubblicono salga al 139,2% del Pil quest’anno, dal 137,3% del 2023 e poi aumenti ulteriormente al 140,4% nele, più avanti, al 144,9% nel 2029. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

