Fiumi pattumiera | vergogna a Castiglion Fiorentino

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di martedì 16 aprile 2024) A, uno scenario disi è dipanato lungo le rive dell’Allacciante Esse Mucchia. Una lavatrice solca le acque mentre cumuli di mobili abbandonati si accatastano lungo le sponde, trasformando il paesaggio in una discarica a cielo aperto. La Presidente del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno, Serena Stefani, esprime la sua furia di fronte a questa manifestazione di inciviltà, sottolineando come tale comportamento danneggi non solo l’ambiente e il paesaggio, ma rappresenti anche un grave rischio per la sicurezza idraulica della zona. https://www.lortica.it/wp-content/uploads/2024/04/-a--1.mp4 “Ogni giorno lavoriamo per migliorare la sicurezza e l’immagine dei corsi d’acqua”, ...