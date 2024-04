Firenze | no di Palazzo Vecchio alla cittadinanza onoraria per Julian Assange

(Di martedì 16 aprile 2024), 16 aprile 2024 – La vicenda didiventa un caso anche a: il Consiglio comunale diha respinto una mozione per conferire laal giornalista australiano e fondatore di Wikileaks. Lo rende noto il capogruppo del Movimento cinque stelle in Consiglio comunale Roberto De Blasi. "Ritengo che la bocciatura di questa mozione sia un atto politico grave – sottolinea il consigliere in una nota – che mette il bavaglio su un caso di eccezionale rilevanza pubblica per la difesa del diritto all'informazione e della libertà di stampa”. Per De Blasi “i fatti parlano chiaro, l'informazione libera e corretta deve essere difesa e non censurata. Peccato che i colleghi consiglieri non l'abbiano difesa”. ...

