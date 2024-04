Firenze , 6 aprile 2024 – La vivace atmosfera di Piazza Santa Croce ha anticipato l'alba, accogliendo con fervore molti dei 5000 podisti per il ritiro dei pettorali e del pacco gara, in vista della ... (lanazione)

Firenze , 7 aprile 2024 – La carica dei 5000 ha invaso Firenze . Di cui oltre il 40 per cento donne e rappresentanti 69 nazioni per la 40esima edizione della Half Marathon Firenze . Il via è stato dato ... (lanazione)

Firenze Half Marathon, la festa dei volontari - Firenze, 16 aprile 2024 – La Half Marathon Firenze ha celebrato il suo glorioso successo, un trionfo reso possibile grazie al contributo inestimabile dei volontari che si sono dedicati con passione e ...lanazione

Podismo Brillanti risultati nelle maratonine. Parco Apuane, podi assoluti a Bologna e a Firenze per Mazzei e Musau - Podi per Juri Mazzei e Wambua Bernard Musau in varie gare di corsa, con menzioni anche per altri atleti del Team Ecoverde Cetilar. Prossima sfida: la scalata Castiglione Garfagnana-San Pellegrino in A ...msn

Fine settimana con la Formula E e Rimini Marathon, ma anche Festival dei Fumetti e musei gratis - Fine settimana in pieno clima primaverile con i grandi eventi sportivi, ma anche tanta cultura. Non mancheranno i mercatini a Bellaria e Cattolica. Merita una visita alle nuove sale del Museo della Ci ...riminitoday