Fiorentina | Schmidt sulla ristrutturazione del Franchi | “mancano soldi”

(Di martedì 16 aprile 2024) La stagione dellaè entrata nella fase finale: l’obiettivo principale è la Conference League e la squadra di Vincenzo Italiano si prepara per il ritorno contro il Plzen. Un altro argomento caldo è quello dello stadio. Il progetto didel“è un ibrido che cerca di conservare qualcosa e mettere qualcosa di nuovo insieme. Un qualcosa di impossibile da realizzare. C’era l’offerta per far fare il nuovo stadio da parte della società viola e non gli è stato consentito, ora c’è un progetto per cui sono iniziati i lavori che però non è finanziato, ci vogliono 500 milioni che non ci sono”. Sono le parole di Eike, candidato per il centrodestra come sindaco, nel corso di un’iniziativa elettorale.