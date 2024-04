Fiorentina | appelli e striscioni in città in vista del Viktoria Plzen | Tutti allo stadio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Firenze, 16 aprile 2024 - Il tam tam mediatico è partito subito dopo il fischio finale di-Genoa, gara che non ha particolarmente soddisfatto i tifosi presenti. Ma nessuno si è sognato di contestare o fischiare i calciatori di Italiano. Anzi. E' vero che il momento dellaè un po' così, ma all'orizzonte c'è un quarto di finale di Conference League da giocare giovedì sera contro ilalle 18.45. Appuntamento al Franchi per il numero maggiore possibile di tifosi. Dicevamo dell'appello, lanciato dalla Curva Fiesole al fischio finale della sfida col Genoa: "Giovedì!!!". Testo semplice, invito diretto che di più non si può. Gli ultras ci saranno, il tifo sarà caldissimo, ma per ...