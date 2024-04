“Fiorello va blindato | dategli tutto quello che vuole” | La telefonata di Meloni

(Di martedì 16 aprile 2024) È partita unada Palazzo Chigi dopo l’addio di Amadeus, con protagonisti la premier Giorgiae l’attuale direttore generale Giampaolo Rossi, al nostro caro amico superstite. Lui è l’ultima trincea di viale Mazzini. Anche se ha detto che con Amedeo Sebastiani non fanno micainsieme. E che Discovery non si può permettere anche lui. Ricordando alla fine di essere libero, nel senso che «non ho mai fatto contratti con Mediaset, Sky… solo a progetto. Io posso decidere sempre». Ma per la presidente del Consigliosembra davvero l’ultima linea del Piave. E non perché da giovane Giorgia fu la tata della figlia Olivia. Anche se, avrebbe detto, forse questa antica frequentazione può far sì che possa intervenire in prima persona. Magari parlandoci lei. Ed ecco come si ...

