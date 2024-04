Fiorello racconta l’addio di Amadeus e telefonata di Giorgia Meloni

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di martedì 16 aprile 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Moviedialla Rai continua a far discutere, e non poteva mancare il commento ironico e sagace di, suo grande amico e collega. Nella puntata di martedì 16 aprile di “VivaRai2!”,ha colto l’occasione per omaggiaree riflettere sul futuro del panorama televisivo italiano.Commentadialla Rai: “Grazie di Cuore, Se non Esistessi, Dovrebbero Inventarti” Con la sua impareggiabile verve,ha definito“l’antidoto alla guerra”, sottolineando il potere rasserenante e unificante che la televisione, guidata da conduttori capaci come, può avere ...