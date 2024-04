(Di martedì 16 aprile 2024) Secondo un'indiscrezione riportata dal Corriere della Sera,in persona avrebbe intimato al dg Giampaolo Rossi di trattenerein RAI a qualsiasi costo. Sarebbe statain persona ad affrontare la questionecon il dg della RAI Giampaolo Rossi, e a chiedere che si faccia qualunque cosa per impedire che lo showman possaal. Quella del Corriere della Sera è un'indiscrezione, e in quanto tale non confermata, ma rende al meglio l'idea di quale clima si respiri attualmente a viale Mazzini. La presuntadiTrattenerecon ogni mezzo: questo il contenuto della presunta ...

Oggi a VivaRai2!, durante il mattin show, Fiorello ammette di essere alla ricerca di notizie più leggere, per contrastare quelle così tragiche degli ultimi giorni. Inizia quindi un’altra mattina in ... (superguidatv)

In televisione ogni passo è una mossa strategica, e il recente «cambio di galoppo» alla Rai non è da meno. Con Amadeus che ufficialmente saluta il servizio pubblico, l'attenzione ora si sposta su ... (tvpertutti)

Fiorello non deve seguire Amadeus al Nove: la telefonata di Giorgia Meloni scuote la RAI - Secondo un'indiscrezione riportata dal Corriere della Sera, Giorgia Meloni in persona avrebbe intimato al dg Giampaolo Rossi di trattenere Fiorello in RAI a qualsiasi costo.movieplayer

Amadeus via dalla Rai (e non solo), da Fagnani a Sciarelli e Ranucci: chi potrebbe andarsene. E resta il caso Fiorello - Non solo Amadeus. La Rai potrebbe perdere altri pezzi da 90. Anche se la tv pubblica farà di tutto per trattenere personaggi di punta, Fiorello in primis. Lui è l’ultima ...ilmattino

Fiorello a Viva Rai 2, tra la rassegna stampa Ama-centrica e il medley dell’addio: “Amadeus va al Nove, io no” - The day after. Il giorno dopo il saluto di Amadeus alla Rai, chi se non Fiorello poteva dare una lettura tutta irriverente dell’arrivederci alla tv pubblica del conduttore tv Viva Rai 2 stamani si è ...tvblog