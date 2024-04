Fiorello | la telefonata di Meloni? Ho un contratto con il divano

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Amadeus lascia la Rai: la notizia campeggia su tutte le prime pagine dei giornali e non poteva quindi sfuggire alla rassegna stampa di, che già nei giorni scorsi ha disseminato indizi e spoiler sulla vicenda a Viva Rai2!. "Grazie veramente di cuore Amadeus, devo ringraziarlo. Se non esistessi, dovrebbero inventarti: sei l'antidoto alla guerra, si parla solo di te sui giornali!", esordisce. "Ecco la nota della Rai, che conferma la stima per Roberto Sergio, vedete la faccia della stima", ridemostrando un'immagine dell'Ad Roberto Sergio. "Conosco Roberto, conosco anche Sergio", ironizza lo showman. "E poi guardate questa foto bellissima tratta dal comunicato di Amadeus: c'è la borsa di Milano e quella di Tokyo", incalza mostrando gli occhi del conduttore. Si parla del pezzo della Stampa secondo cui la Rai ...