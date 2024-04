Fiorello | «La telefonata di Meloni alla Rai per farmi restare? Io ho un contratto solo con il divano»

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di martedì 16 aprile 2024) Lo showman conferma anche la presenza dell’amico a Viva Rai2!: «Abbiamo detto che per l'ultima puntata sarebbe venuto Ama, e lo ribadiamo». E ironizza sull'indiscrezione che parlava di pressioni per non far fuggire anche lui dtv di Stato…