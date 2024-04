Fiorello e la telefonata di Giorgia Meloni per farlo restare alla Rai | «Ho un contratto con il divano»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 16 aprile 2024) A Viva Rai2!oggi parla dell’addio di Amadeus a Viale Mazzini e anche delladiperin Rai. «Grazie veramente di cuore Amadeus, devo ringraziarlo. Se non esistessi, dovrebbero inventarti: sei l’antidotoguerra, si parla solo di te sui giornali!», esordisce. Che poi parla della possibilità per la Rai di perdere Sanremo «perché si dice che la convenzione scade nel 2025 e molti pensano che Belzebù, cioè Amadeus, si porti dietro Sanremo e lo faccia fareNove. Ma questo sai che significa? Che questa estate me lo ritrovo in spiaggia vestito da Warner Bros! Comunque Giampaolo Rossi assicura: abbiamo già fatto un’offerta per Una voce per San Marino». Poi parla degli incroci ...