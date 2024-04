“Fiorello deve restare | dategli tutto” Meloni non vuole perdere la stella Rai

(Di martedì 16 aprile 2024) Giorgiain prima linea per far rimanerein Rai. Dopo l'addio di Amadeus, che ha ufficializzato ieri il passaggio al Nove, il presidente del Consiglio nonche la tv di Stato perda il suo pezzo da novanta. Ed ecco come si è mossa, come racconta un retroscena di Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera: “Una telefonata da Palazzo Chigi, un ordine ‘adesso, però, fermate'. Convincetelo, legatelo, blindatelo, coccolatelo, baciatevelo, imploratelo, inginocchiatevi equello che chiede, tutti i soldi che chiede e fatelo scegliere, esauditegli ogni desiderio, ogni capriccio, accontentatelo seuna prima serata, uno showsuo oppure una nicchia snob, televisione o radio, di giorno, di notte, ancora all'alba, quello che preferisce, ...

Lo showman si presenta nella serata finale: "Amadeus ha bisogno di riposo" Un mash up tra Michael Jackson e Domenico Modugno in 'Vecchio Frac'. Fiorello esordisce così da co-conduttore sul palco ... (sbircialanotizia)

Fiorello in diretta: “Amadeus a Nove, io no”, e intanto Meloni preme per tenerlo in Rai - Pochi minuti fa, in diretta, Rosario Fiorello ha chiarito quale sarebbe il suo destino televisivo: " Io e Amadeus non siamo la stessa persona. Lui vive a ...thesocialpost