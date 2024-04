Fiorello a Viva Rai2! | “La telefonata di Giorgia Meloni | lui resta”

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 16 aprile 2024)nella puntata di oggi 16 aprile a! non poteva non parlare di Amadeus e della sua dipartita dalla Rai per il Nove. Lo showman rassicura tutti, lui resterà e a tal proposito ironizza, citando anche unadicon la richiesta speciale su di lui. Ma il pubblico dello show si divide e su Instagram compare qualche commento critico. Ormai non se ne può più di sentir parlare dell’ex conduttore del Festival di Sanremo. Mentre Serena Ionta, alias Serepocaiontas, addolcisce l’atmosfera con la sua musica., “Amadeus-Belzebù si porta Sanremo alla Nove” Oggi a!, durante il mattin show,ammette di essere alla ricerca di notizie più leggere, per contrastare quelle ...