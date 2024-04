Fioramonti | “Passo indietro togliere il Rdc | dobbiamo ridurre le ore di lavoro a parità di salario”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 16 aprile 2024) L'ex ministro dell'Istruzione Lorenzopartecipa alla Beyond Growth Conference Italia 2024, che si terrà il 19 e 20 aprile a Roma., sviluppo sostenibile, post-crescita e decrescita, crisi climatica, sono i temi al centro della conferenza. Ne abbiamo discusso con l'economista: "mettere in discussione il modello di crescita", ha detto in un'intervista a Fanpage.it.