"Non sarà più possibile chiudere una scuola in occasione di una festività non riconosciuta dallo Stato". Ad annunciarlo è il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara. Il riferimento è al caso ... (today)

"Fine Ramadan festa anche in Italia": ecco la proposta di legge di Soumahoro - Quella sulla Fine del Ramadan è la seconda proposta di legge che vede come primo firmatario Soumahoro. Lo scorso giugno si era occupato del tema dei migranti, proponendo nuove norme in materia di ...adnkronos

Chiusura scuola per Ramadan, Italia Viva: “Norma annunciata da Valditara rischia di ridurre autonomia scolastica” - “La norma annunciata dal Ministro Valditara in merito all’impossibilità per le scuole di decidere sui giorni di chiusura, rischia di non essere efficace, di avere vita breve e soprattutto rischia di m ...orizzontescuola

“Io da musulmano dico: islamici non evoluti Stiano a casa loro” - Hicham Benmbarek è un imprenditore, è musulmano e quando ha visto le immagini delle donne chiuse in un recinto durante la festa di Fine Ramadan ne è rimasto molto colpito. “È inaccettabile”, ha detto ...informazione