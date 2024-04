Fiere | We Make Future | l’innovazione made in Italy protagonista a giugno a Bologna

(Di martedì 16 aprile 2024) (Adnkronos) – 'We', fiera internazionale e festival del, digital, AI e Tec, torna adal 13 al 15. Potenziate tutte le attività dedicate al business e incentivate le opportunità di scambio con le realtà nazionali che, nel contesto della fiera, proporrannoin. Tutte le novità e le anticipazioni sono state presentate in conferenza stampa a Bruxelles. "Wmf è pronta a realizzare la sua missione principale: mettere in connessione le eccellenze globali. Da brand rinomati ad attivisti, da istituzioni a investitori e startup, da network innovativi a Onp, Wmf funge da catalizzatore di idee e saperi per un impatto positivo su scala globale”, dice Cosmano Lombardo, Founder e Ceo ...

Al via le celebrazioni della giornata del Made in Italy - Con centinaia di eventi realizzati in ogni regione, per mettere in evidenza le specificità e le tipicità dei territori, si è aperta la prima giornata nazionale del Made in Italy, nell'anniversario ...ansa

Il made in Italy diventi centrale nelle Fiere mondiali. Se ne parla a Verona - Abbiamo intervistato Maurizio Danese, presidente Aefi Associazione Fiere Italiane; Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Matteo Zoppas, presidente ICE Istituto Commercio Estero; ...rainews

Danese (Aefi), 'Fiere cruciali nel supporto del Made in Italy' - "Celebriamo la prima Giornata del Made in Italy con la consapevolezza della responsabilità del nostro ruolo. Le Fiere supportano gran parte dei comparti-bandiera del 'fare italiano'. (ANSA) ...ansa