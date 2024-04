Ferrara | il vicesindaco a processo per induzione indebita “Impose di punire un dipendente di una cooperativa che lo criticava”

(Di martedì 16 aprile 2024) Si deciderà dopo ottobre il destino processuale deldi, Nicola “Naomo” Lodi, imputato di. Il braccio destro del sindaco leghista Alan Fabbri ha scelto il rito abbreviato nel corso dell’udienza preliminare che ha visto anche il rinvio a giudizio del presidente dellaCidas, Daniele Bertarelli, al quale aveva chiesto di prendere provvedimenti contro unche lo aveva offeso. Per Lodi l’udienza è stata fissata al 29 ottobre. Per Bertarelli, che ha scelto il rito ordinario, ilinizierà il 2 ottobre. Secondo la richiesta di rinvio a giudizio del pm Alberto Savino, che inizialmente aveva indagato solo ilper concussione, Lodi, abusando della sua qualità o dei suoi poteri di ...

