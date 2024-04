Fenerbahce vs Olympiacos – pronostico | formazioni e notizie sulla squadra

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di martedì 16 aprile 2024) Ile l’si presentano al secondo turno dei quarti di finale di Europa Conference League con una partita in bilico. Sebbene gli ospiti siano in vantaggio per 3-2, ladi casa è in vantaggio dopo l’entusiasmante rimonta della settimana scorsa in Grecia. Il calcio di inizio divsè previsto giovedi 18 aprile alle 21 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreAnche dopo aver messo insieme una delle migliorinazionali a memoria d’uomo, ilsi trova di fronte alla prospettiva di concludere la stagione senza argenteria, a meno che la fortuna non lo assista. Ladi ...