Felipe Anderson spiazza tutti | anche Tuttosport | altro che Juve FOTO

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 16 aprile 2024)la prima pagina diche trasferimento allantusSe non si tratta di un vero e proprio colpo di scena allora poco ci manca. Fatto sta chehato nuovamente. Nell’ambiente biancoceleste in molti già sapevano che non avrebbe firmato il rinnovo del contratto (in scadenza il 30 giugno di quest’anno). Così comesapevano che, a meno di clamorosi colpi di scena, sarebbe rimasto in Italia per giocare con lantus. Oramaierano straconvinti che il brasiliano firmasse per i bianconeri a parametro zero....