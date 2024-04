Felipe Anderson sceglie il Palmeiras | contratto fino al 31 dicembre 2027

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 16 aprile 2024) (Adnkronos) – Il club brasilianoannuncia l'ingaggio del quasi ex Lazio. "Ilha concordato di ingaggiare il trequartista, che ha giocato nel calcio europeo per 11 stagioni e attualmente gioca per la Lazio. Il versatile giocatore, che oggi compie 31 anni, ha firmato un pre-e rinforzerà il club L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.